Atelier Initiation Graffiti, Galerie Upstairs, Rennes

Atelier Initiation Graffiti 18 avril – 11 juillet, certains samedis Galerie Upstairs Ille-et-Vilaine

Inscription en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T14:00:00+02:00 – 2026-04-18T16:00:00+02:00

Fin : 2026-07-11T14:00:00+02:00 – 2026-07-11T16:00:00+02:00

Venez explorer l’univers du graffiti en famille, solo ou entre ami.e.s. Au cours de cet atelier, les participant.e.s seront guidé.e.s pas à pas pour découvrir les fondamentaux du graffiti.

De l’apprentissage des techniques de base pour créer des lettrages à la manipulation des bombes de peinture, chaque étape vous permettra de comprendre les outils et les gestes essentiels de cet art.

*Matériel fourni

Pensez à venir avec une tenue adaptée (vêtements qui ne craignent pas la peinture).

Minimum 6 participant·e·s pour maintien de l’atelier

Galerie Upstairs 24 avenue Jules Maniez 35000 rennes Rennes 35000 La Courrouze Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.teenagekicks.org/portfolio-item/stage-graffiti/ »}, {« type »: « email », « value »: « contact@teenagekicks.org »}]

Venez explorer l’univers du graffiti en famille, solo ou entre ami.e.s. Au cours de cet atelier, les participant.e.s seront guidés pas à pas pour découvrir les fondamentaux du graffiti. Graffiti art urbain

Teenage Kicks