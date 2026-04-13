Atelier Initiation Graffiti, Galerie Upstairs, Rennes
Atelier Initiation Graffiti, Galerie Upstairs, Rennes samedi 18 avril 2026.
Atelier Initiation Graffiti 18 avril – 11 juillet, certains samedis Galerie Upstairs Ille-et-Vilaine
Inscription en ligne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T14:00:00+02:00 – 2026-04-18T16:00:00+02:00
Fin : 2026-07-11T14:00:00+02:00 – 2026-07-11T16:00:00+02:00
Venez explorer l’univers du graffiti en famille, solo ou entre ami.e.s. Au cours de cet atelier, les participant.e.s seront guidé.e.s pas à pas pour découvrir les fondamentaux du graffiti.
De l’apprentissage des techniques de base pour créer des lettrages à la manipulation des bombes de peinture, chaque étape vous permettra de comprendre les outils et les gestes essentiels de cet art.
*Matériel fourni
Pensez à venir avec une tenue adaptée (vêtements qui ne craignent pas la peinture).
Minimum 6 participant·e·s pour maintien de l’atelier
Galerie Upstairs 24 avenue Jules Maniez 35000 rennes Rennes 35000 La Courrouze Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.teenagekicks.org/portfolio-item/stage-graffiti/ »}, {« type »: « email », « value »: « contact@teenagekicks.org »}]
Venez explorer l’univers du graffiti en famille, solo ou entre ami.e.s. Au cours de cet atelier, les participant.e.s seront guidés pas à pas pour découvrir les fondamentaux du graffiti. Graffiti art urbain
Teenage Kicks
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