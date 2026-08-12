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AGENDA · Bretteville-sur-Laize

Atelier initiation photo Bretteville-sur-Laize

samedi 19 septembre 2026 · Bretteville-sur-Laize

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
Médiathèque Madrazès
Ville
14680 Bretteville-sur-Laize
Département
Calvados
Tarif

Bretteville-sur-Laize

Atelier initiation photo

Médiathèque Madrazès Bretteville-sur-Laize Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Atelier initiation photo
A l’occasion de la 43e édition des Journées européennes du patrimoine, une animation est organisée gratuitement à la médiathèque. Le photographe Didier Castelain proposera une initiation à la photographie, samedi 19 septembre 2026 à 10h30.

Ouvert à tous à partir de 12 ans.
ℹ️ Gratuit Sur inscription par e-mail mediatheque@commune-brettevillesurlaize.com
Médiathèque Madrazès, Bretteville-sur-Laize   .

Médiathèque Madrazès Bretteville-sur-Laize 14680 Calvados Normandie   mediatheque@commune-brettevillesurlaize.com

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English : Atelier initiation photo

Introductory photography workshop

L’événement Atelier initiation photo Bretteville-sur-Laize a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Suisse Normande

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