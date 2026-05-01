Thenay

Atelier initiation vannerie

Les Druidets Thenay Indre

Tarif : 85 – 85 – EUR

85

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30 09:30:00

fin : 2026-05-30 17:30:00

Date(s) :

2026-05-30 2026-07-05

Venez vous initiez à la vannerie à travers la création d’une corbeille ronde.

Vous avez déjà tréssé de l’osier et vous connaissez déjà quelques bases de la vannerie, vous découvrirez de nouveaux points techniques ou pourrez les approfondir d’avantage. points techniques abordés: fond rond sur croisée, tressage en super, torche, crocane double, bordure. 85 .

Les Druidets Thenay 36800 Indre Centre-Val de Loire brinsdssus.brinsdssous@outlook.fr

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English :

Come and learn basketry by creating a round basket.

L’événement Atelier initiation vannerie Thenay a été mis à jour le 2026-05-07 par Destination Brenne