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Atelier découverte vannerie: Fleur décorative Thenay

Atelier découverte vannerie: Fleur décorative Thenay

Atelier découverte vannerie: Fleur décorative Thenay samedi 4 juillet 2026.

Adresse : Les Druidets

Ville : 36800 Thenay

Département : Indre

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 40 40 40 Tarif de base plein tarif

Thenay

Atelier découverte vannerie: Fleur décorative

Les Druidets Thenay Indre

Tarif : 40 – 40 – EUR
40
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-07-04 16:30:00

Date(s) :
2026-07-04

Venez vous initiez à la vannerie à travers la création d’objet simple.
Débutants, vous découvrirez comment réaliser un fond de panier. Ce fond servira de base pour réaliser une fleur décorative. Point techniques abordés: fond rond sur croisée, tressage en super. 40  .

Les Druidets Thenay 36800 Indre Centre-Val de Loire   brinsdssus.brinsdssous@outlook.fr

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English :

Mornings or afternoons, come and learn basketry by creating simple objects.

L’événement Atelier découverte vannerie: Fleur décorative Thenay a été mis à jour le 2026-05-07 par Destination Brenne

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