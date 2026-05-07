Atelier découverte vannerie: Fleur décorative Thenay
Atelier découverte vannerie: Fleur décorative Thenay samedi 4 juillet 2026.
Thenay
Atelier découverte vannerie: Fleur décorative
Les Druidets Thenay Indre
Tarif : 40 – 40 – EUR
40
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-07-04 16:30:00
Date(s) :
2026-07-04
Venez vous initiez à la vannerie à travers la création d’objet simple.
Débutants, vous découvrirez comment réaliser un fond de panier. Ce fond servira de base pour réaliser une fleur décorative. Point techniques abordés: fond rond sur croisée, tressage en super. 40 .
Les Druidets Thenay 36800 Indre Centre-Val de Loire brinsdssus.brinsdssous@outlook.fr
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English :
Mornings or afternoons, come and learn basketry by creating simple objects.
L’événement Atelier découverte vannerie: Fleur décorative Thenay a été mis à jour le 2026-05-07 par Destination Brenne
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