Thenay

Atelier découverte vannerie: Fleur décorative

Les Druidets Thenay Indre

Tarif : 40 – 40 – EUR

40

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-07-04 16:30:00

Date(s) :

2026-07-04

Venez vous initiez à la vannerie à travers la création d’objet simple.

Débutants, vous découvrirez comment réaliser un fond de panier. Ce fond servira de base pour réaliser une fleur décorative. Point techniques abordés: fond rond sur croisée, tressage en super. 40 .

Les Druidets Thenay 36800 Indre Centre-Val de Loire brinsdssus.brinsdssous@outlook.fr

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English :

Mornings or afternoons, come and learn basketry by creating simple objects.

L’événement Atelier découverte vannerie: Fleur décorative Thenay a été mis à jour le 2026-05-07 par Destination Brenne