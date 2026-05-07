Atelier découverte vannerie: Pot crayon Thenay
Atelier découverte vannerie: Pot crayon Thenay samedi 4 juillet 2026.
Thenay
Atelier découverte vannerie: Pot crayon
Les Druidets Thenay Indre
Tarif : 45 – 45 – EUR
45
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-04 09:30:00
fin : 2026-07-04 12:30:00
Date(s) :
2026-07-04
Venez vous initiez à la vannerie à travers la création d’objet simple.
Débutants, vous aborderez les 1ers point techniques qui vous permettenront, par la suite, de réaliser vos premiers paniers. Points techniques abordés: torche, cracane double, bord d’emboitage. 45 .
Les Druidets Thenay 36800 Indre Centre-Val de Loire brinsdssus.brinsdssous@outlook.fr
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English :
Come and learn basketry by creating simple objects.
L’événement Atelier découverte vannerie: Pot crayon Thenay a été mis à jour le 2026-05-07 par Destination Brenne
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