Thenay

Atelier découverte vannerie: Pot crayon

Les Druidets Thenay Indre

Tarif : 45 – 45 – EUR

45

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-04 09:30:00

fin : 2026-07-04 12:30:00

Date(s) :

2026-07-04

Venez vous initiez à la vannerie à travers la création d’objet simple.

Débutants, vous aborderez les 1ers point techniques qui vous permettenront, par la suite, de réaliser vos premiers paniers. Points techniques abordés: torche, cracane double, bord d’emboitage. 45 .

Les Druidets Thenay 36800 Indre Centre-Val de Loire brinsdssus.brinsdssous@outlook.fr

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English :

Come and learn basketry by creating simple objects.

L’événement Atelier découverte vannerie: Pot crayon Thenay a été mis à jour le 2026-05-07 par Destination Brenne