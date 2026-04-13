Atelier « Instant papote » – Temps d’échange entre parents, Salle Line Renaud – Nieppe, Nieppe

Atelier « Instant papote » – Temps d’échange entre parents Mardi 19 mai, 10h30 Salle Line Renaud – Nieppe Nord

Inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-19T10:30:00+02:00 – 2026-05-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-05-19T10:30:00+02:00 – 2026-05-19T11:30:00+02:00

À bord du bus, pendant une heure, autour d’un café ou d’un thé, nous vous invitons à partager vos expériences, vos questionnements, vos joies et vos doutes de parents, dans un cadre bienveillant et sans jugement.

Ici, pas de conférence ni de leçon : chacun vient comme il est, pour écouter, parler s’il le souhaite, et trouver du soutien auprès d’autres parents qui vivent ou ont vécu des situations similaires.

Un temps pour créer du lien, s’entraider et repartir un peu plus léger. Un instant pour soi… et pour les autres parents

Mardi 19 mai, de 10h30 à 11h30 à Nieppe (Parking de la salle Line Renaud).

Nombre de places limité – Inscription obligatoire

1 inscription = 1 enfant + 1 accompagnement

Salle Line Renaud – Nieppe 821 Rue d’Armentières, 59850 Nieppe Nieppe 59850 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://demarches.ca-coeurdeflandre.fr/instant-papote-nieppe-1905 »}]

Rendez-vous mardi 19 mai à Nieppe à bord du bus des 1000 premiers jours pour un moment convivial pour souffler, échanger et partager son quotidien avec d’autres parents.