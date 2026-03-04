Atelier interactif – Comment parler d’écologie à nos enfants ?, Autre lieu, Genève

Atelier interactif – Comment parler d’écologie à nos enfants ? 17 – 31 mars, les mardis Autre lieu

120 CHF ( tarif solidaire), 180CHF (tarif plein), 240CHF (tarif de soutien au projet)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-17T19:30:00+01:00 – 2026-03-17T21:00:00+01:00

Fin : 2026-03-31T19:30:00+02:00 – 2026-03-31T21:00:00+02:00

Un cycle de 3 ateliers pour parents ou toute personne accompagnant des enfants dans leur relation au vivant.

Comment parler d’écologie à nos enfants — sans les alourdir, sans les culpabiliser, mais en les rendant acteurs ?

Lorsqu’on aborde l’écologie avec les enfants, on ne transmet pas seulement des gestes ou des règles.

On transmet un rapport au monde — et ce rapport est profondément influencé par notre propre posture : notre anxiété, notre espoir, notre cohérence… ou nos contradictions.

Dans cet atelier, nous explorerons :

Comment passer d’une logique de “il faut” à une logique de “j’ai envie de vivre ça avec toi”

Comment faire de l’enfant un·e co-auteur·rice de la transition — pas un simple récepteur

Comment accueillir ses questions, ses émotions, ses résistances… sans les corriger, mais en les valorisant

Comment ancrer la transmission dans des valeurs (respect, soin, joie, justice…) plutôt que dans la peur ou la culpabilité

Dates : 17, 24 et 31 mars de 19h30 à 21h

Inscription obligatoire et places limitées (4 places restantes).

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève

Atelier pour parents à Genève pour apprendre à parler d’écologie à vos enfants sans les alourdir, en partant de vos valeurs plutôt que de la culpabilité.

