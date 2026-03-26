Atelier jardin au naturel les couverts végétaux

à la Maison de la Nature et de l’Environnement PUYDARRIEUX Puydarrieux Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 14:00:00

fin : 2026-10-03 17:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Les couverts végétaux aussi appelés engrais verts protègent et enrichissent le sol en hiver quand le jardin est au repos. Comment les choisir, quand semer? Tout ce que vous devez savoir sur les couverts végétaux pour un sol vivant.

Gratuit, Sur inscription.

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à la Maison de la Nature et de l’Environnement PUYDARRIEUX Puydarrieux 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 33 61 66 accueil@maisondelanature65.com

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English :

Cover crops, also known as green manures, protect and enrich the soil in winter when the garden is at rest. How to choose them, when to sow? Everything you need to know about plant cover crops for a living soil.

Free, upon registration.

L’événement Atelier jardin au naturel les couverts végétaux Puydarrieux a été mis à jour le 2026-03-26 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65