Atelier jardin au naturel les couverts végétaux à la Maison de la Nature et de l’Environnement Puydarrieux
Atelier jardin au naturel les couverts végétaux à la Maison de la Nature et de l’Environnement Puydarrieux samedi 3 octobre 2026.
Atelier jardin au naturel les couverts végétaux
à la Maison de la Nature et de l’Environnement PUYDARRIEUX Puydarrieux Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 14:00:00
fin : 2026-10-03 17:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Les couverts végétaux aussi appelés engrais verts protègent et enrichissent le sol en hiver quand le jardin est au repos. Comment les choisir, quand semer? Tout ce que vous devez savoir sur les couverts végétaux pour un sol vivant.
Gratuit, Sur inscription.
.
à la Maison de la Nature et de l’Environnement PUYDARRIEUX Puydarrieux 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 33 61 66 accueil@maisondelanature65.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Cover crops, also known as green manures, protect and enrich the soil in winter when the garden is at rest. How to choose them, when to sow? Everything you need to know about plant cover crops for a living soil.
Free, upon registration.
L’événement Atelier jardin au naturel les couverts végétaux Puydarrieux a été mis à jour le 2026-03-26 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65
À voir aussi à Puydarrieux (Hautes-Pyrénées)
- Le rendez-vous des futurs mariés à la Ferme Auberge du Lac PUYDARRIEUX Puydarrieux 11 avril 2026
- Atelierjardin au naturel semis à la Maison de la Nature et de l’Environnement Puydarrieux 11 avril 2026
- Balade au fil des saisons Balade florale à la Maison de la Nature et de l’Environnement Puydarrieux 18 avril 2026
- Agroécologie Troc de graines et de plants à la Maison de la Nature et de l’Environnement Puydarrieux 18 avril 2026
- Ecole buissonière des familles Peinture végétale à la Maison de la Nature et de l’Environnement Puydarrieux 29 avril 2026