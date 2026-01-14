Atelier jardin avec plantation de semis Le Centre Préfailles
Atelier jardin avec plantation de semis Le Centre Préfailles mardi 24 février 2026.
Atelier jardin avec plantation de semis
Le Centre 5 place du Marché Préfailles Loire-Atlantique
Début : 2026-02-24 16:30:00
fin : 2026-02-24 17:30:00
2026-02-24
Devenez un véritable jardinier en herbe à Préfailles et venez créer un jardin à votre image !
La belle saison approche alors venez vite préparer et organiser votre jardin avec les Ateliers de Maia à Préfailles.
Direction le centre-bourg préfaillais, au restaurant du Centre où Camille vous attend dans une ambiance chaleureuse et conviviale pour vous faire découvrir les plantations et les semis.
Au programme
Durant cet atelier jardinage, vous allez pouvoir approfondir vos compétences en reproduction de semences et en gestion durable de la biodiversité végétale. Du théorique au pratique, on apprend beaucoup lors de cet atelier vert sur l’environnement du jardin les diversités de graines de fleurs, les plantes potagères et les étapes de fabrication de semis… Votre objectif ? Réaliser, avec du matériel simple, naturel et économique, votre propre petite serre ! Laissez libre cours à votre imagination, à votre créativité pour observer la nature à votre fenêtre. Ainsi chaque petite graine est importante et a sa place dans cet univers végétal !
Pourquoi venir ?
Respect de l’environnement
L’équilibre du végétal
Le goût du partage
Bon à savoir
Pas de réservation ni d’inscription
Prévenir de sa venue pour la préparation du matériel adéquat
Stationnement gratuit aux alentours
Public à partir de 4 ans
Le petit plus
Une boisson chaude vous est offerte pour savourer ce moment de partage en toute convivialité !
Envie de se reconnecter à l’essentiel et à la nature ? Prenez-en de la graine avec ce rdv botanique proposé par les Ateliers de Maia à Préfailles sur Destination Pornic !
Le Centre 5 place du Marché Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 19 46 42 65 camille.olivier444@gmail.com
English :
Become a real budding gardener in Préfailles and create a garden that reflects your personality!
