Atelier jardin avec plantation de semis Le Centre Préfailles

Atelier jardin avec plantation de semis

Le Centre 5 place du Marché Préfailles Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24 16:30:00

fin : 2026-02-24 17:30:00

Date(s) :

2026-02-24

Devenez un véritable jardinier en herbe à Préfailles et venez créer un jardin à votre image !

La belle saison approche alors venez vite préparer et organiser votre jardin avec les Ateliers de Maia à Préfailles.

Direction le centre-bourg préfaillais, au restaurant du Centre où Camille vous attend dans une ambiance chaleureuse et conviviale pour vous faire découvrir les plantations et les semis.

Au programme

Durant cet atelier jardinage, vous allez pouvoir approfondir vos compétences en reproduction de semences et en gestion durable de la biodiversité végétale. Du théorique au pratique, on apprend beaucoup lors de cet atelier vert sur l’environnement du jardin les diversités de graines de fleurs, les plantes potagères et les étapes de fabrication de semis… Votre objectif ? Réaliser, avec du matériel simple, naturel et économique, votre propre petite serre ! Laissez libre cours à votre imagination, à votre créativité pour observer la nature à votre fenêtre. Ainsi chaque petite graine est importante et a sa place dans cet univers végétal !

Pourquoi venir ?

Respect de l’environnement

L’équilibre du végétal

Le goût du partage

Bon à savoir

Pas de réservation ni d’inscription

Prévenir de sa venue pour la préparation du matériel adéquat

Stationnement gratuit aux alentours

Public à partir de 4 ans

Le petit plus

Une boisson chaude vous est offerte pour savourer ce moment de partage en toute convivialité !

Envie de se reconnecter à l’essentiel et à la nature ? Prenez-en de la graine avec ce rdv botanique proposé par les Ateliers de Maia à Préfailles sur Destination Pornic !

Découvrez ici tous les évènements programmés à Préfailles. .

Le Centre 5 place du Marché Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 19 46 42 65 camille.olivier444@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Become a real budding gardener in Préfailles and create a garden that reflects your personality!

L’événement Atelier jardin avec plantation de semis Préfailles a été mis à jour le 2026-01-14 par I_OT Pornic