Atelier jardinage, Centre socioculturel Georges-Brassens, Saint-Étienne-du-Rouvray

Informations pratiques

Atelier jardinage Mardi 4 août, 10h00 Centre socioculturel Georges-Brassens Seine-Maritime

Gratuit – Tout public. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-04T10:00:00+02:00 – 2026-08-04T12:00:00+02:00

Fin : 2026-08-04T10:00:00+02:00 – 2026-08-04T12:00:00+02:00

Centre socioculturel Georges-Brassens 2 rue Georges-Brassens, 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 06 80 58 34 91 »}]

Conception d’un mur végétal en palette.