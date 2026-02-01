Atelier je compose ma tisane à l’Eco-Domaine la Fontaine Eco-Domaine la Fontaine Pornic

Atelier je compose ma tisane à l’Eco-Domaine la Fontaine

Eco-Domaine la Fontaine Chemin des Noëlles Pornic Loire-Atlantique

Atelier proposé par l’Eco Domaine la Fontaine

Au programme

Plongez dans un univers botanique et réalisez votre sachet de tisane adapté à vos goûts avec Léna, paysanne herboriste et tisanière

Cette amoureuse des plantes sera ravie de vous accueillir lors de votre arrivée sur les lieux de l’atelier.

Après avoir fait connaissance, vous la suivrez tout d’abord pour une visite guidée et commentée du jardin de l’éco-domaine.

Vous y découvrirez en fonction des saisons la large palette de plantes fraîches, aromatiques et médicinales qui le composent verveine, menthe ou mélisse pour les classiques, ou shiso, agastache et basilic sacré pour les plus originales, il y en aura pour tous les goûts ! Léna en profitera pour vous expliquer les bases théoriques de son savoir-faire

Vous entrerez ensuite dans le séchoir artisanal, pour comprendre le processus de transformation des plantes.

Ce sera alors à vous de jouer ! En fonction de vos besoins ou de vos envies, l’artisane vous guidera pour le choix des végétaux que vous souhaiteriez intégrer dans votre mélange de tisane personnalisée.

Une fois votre mélange prêt, il ne vous restera plus qu’à l’emballer, qu’à lui trouver un nom et bien sûr à le goûter en compagnie de Léna et des autres participants une belle et douce conclusion pour ce bel atelier !

Vous repartirez finalement avec votre sachet de tisane taillé sur mesure pour vous, prêt à profiter pleinement de cette expérience sensorielle une fois de retour chez vous ! .

