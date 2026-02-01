Atelier Je fais de la vannerie sauvage RISCLE Riscle

Atelier Je fais de la vannerie sauvage

RISCLE Pierre et Terre Riscle Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 09:30:00

fin : 2026-02-13 17:00:00

Date(s) :

2026-02-13

Christine et Marc vous proposent de découvrir et de mettre en pratique la vannerie sauvage, à partir de glanage.

Venez vous initier à cet art surprenant et repartez avec le panier que vous aurez confectionné !

Matériel à prévoir gants, couteau, sécateur.

Prix libre de 10 à 20€ suivant vos ressources.

Inscription obligatoire.

RISCLE Pierre et Terre Riscle 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 89 28 pierreetterre.animation@orange.fr

English :

Christine and Marc invite you to discover and practice wild basketry, using gleanings.

Come and try your hand at this surprising art, and leave with the basket you’ve made!

Equipment required: gloves, knife, pruning shears.

Price from 10 to 20? depending on your means.

Registration required.

L’événement Atelier Je fais de la vannerie sauvage Riscle a été mis à jour le 2026-01-29 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65