Atelier je fais mes propres graines à l’Eco-Domaine la Fontaine Eco-Domaine la Fontaine Pornic
Atelier je fais mes propres graines à l’Eco-Domaine la Fontaine Eco-Domaine la Fontaine Pornic samedi 23 mai 2026.
Pornic
Atelier je fais mes propres graines à l’Eco-Domaine la Fontaine
Eco-Domaine la Fontaine Chemin des Noëlles Pornic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-30 12:00:00
Date(s) :
2026-05-23 2026-05-30
Atelier proposé par l’Eco Domaine la Fontaine
Summum au potager, être capable de récupérer ses propres graines demande quelques connaissances faciles à mettre en pratique !
Pour le permaculteur, cultiver un légume de la graine à la graine est un graal. Que ce soit par désir d’autonomie, pour adapter des variétés de légumes à son sol et son climat ou tout simplement pour conserver une variété rare, la reproduction par semis est une belle aventure qui procure beaucoup de satisfaction au potager.
Dans cet atelier, vous verrez comment l’Eco-Domaine produit ces graines et garantit la bonne conservation variétale pour plusieurs légumes au potager. Et vous pourrez repartir avec des graines de la ferme à semer chez vous. .
Eco-Domaine la Fontaine Chemin des Noëlles Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 74 07 07
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English :
Workshop offered by Eco Domaine la Fontaine
L’événement Atelier je fais mes propres graines à l’Eco-Domaine la Fontaine Pornic a été mis à jour le 2026-03-31 par I_OT Pornic
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