Randonnée sur le sentier des douaniers avec nos ânes et notre cheval Eco-Domaine la Fontaine Pornic

Balade proposée par l’Eco-Domaine la Fontaine le long du sentier des douaniers à Pornic.



Vivez une expérience équine enrichissante avec Jupiter le cheval , et Gaston et Marjolaine, les ânes de l’Eco-domaine la Fontaine !

Prenez soin de ces animaux très doux et profitez d’une balade en longe le long du sentier côtier , en compagnie de notre soigneur animalier qui vous dira tout sur le mode de vie de ces équidés.

Que vous soyez novice ou passionné, venez partager un moment privilégié lors de cette activité hors-du temps. .

English :

A walk proposed by Eco-Domaine la Fontaine along Pornic’s customs path.

