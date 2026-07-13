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Atelier jeune dessinateur Lecture de façade RDV à l’entrée de l’école élémentaire La Clairière Royan

mercredi 15 juillet 2026 · RDV à l’entrée de l’école élémentaire La Clairière · Royan

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
RDV à l’entrée de l’école élémentaire La Clairière
Adresse
2 av de La Clairière
Ville
17200 Royan
Département
Charente-Maritime
Tarif
4.6 4.6 4.6

Royan

Atelier jeune dessinateur Lecture de façade

RDV à l’entrée de l’école élémentaire La Clairière 2 av de La Clairière Royan Charente-Maritime

Tarif : 4.6 – 4.6 – 4.6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:30:00
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-07-15

Après une brève présentation du quartier du Parc et de ses maisons d’avant-guerre, les enfants sont initiés à la notion de « lecture » de façade. Ils sont ensuite invités à reproduire la façade d’une villa sous la forme d’un croquis.
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RDV à l’entrée de l’école élémentaire La Clairière 2 av de La Clairière Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 58 36  animation.patrimoine@mairie-royan.fr

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English :

After a brief presentation of the Parc district and its pre-war houses, children are introduced to the concept of « reading » a facade. They are then invited to sketch the facade of a villa.

L’événement Atelier jeune dessinateur Lecture de façade Royan a été mis à jour le 2026-06-02 par Mairie de Royan

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