Atelier jeune dessinateur Lecture de façade RDV à l’entrée de l’école élémentaire La Clairière Royan
mercredi 15 juillet 2026 · RDV à l’entrée de l’école élémentaire La Clairière · Royan
Informations pratiques
Royan
Atelier jeune dessinateur Lecture de façade
RDV à l’entrée de l’école élémentaire La Clairière 2 av de La Clairière Royan Charente-Maritime
Tarif : 4.6 – 4.6 – 4.6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:30:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Après une brève présentation du quartier du Parc et de ses maisons d’avant-guerre, les enfants sont initiés à la notion de « lecture » de façade. Ils sont ensuite invités à reproduire la façade d’une villa sous la forme d’un croquis.
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RDV à l’entrée de l’école élémentaire La Clairière 2 av de La Clairière Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 58 36 animation.patrimoine@mairie-royan.fr
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English :
After a brief presentation of the Parc district and its pre-war houses, children are introduced to the concept of « reading » a facade. They are then invited to sketch the facade of a villa.
L’événement Atelier jeune dessinateur Lecture de façade Royan a été mis à jour le 2026-06-02 par Mairie de Royan
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