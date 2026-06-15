Visite dansée de l’exposition Lartigue, photographe en villégiature Musée Royan jeudi 16 juillet 2026.

Royan

Visite dansée de l’exposition Lartigue, photographe en villégiature

Musée 31 avenue de Paris Royan Charente-Maritime

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-16 11:15:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-16

Par Emma et Benoît Savignat, Artcad 17

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Musée 31 avenue de Paris Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 85 96 musee@mairie-royan.fr

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English :

By Emma and Benoît Savignat, Artcad 17

L’événement Visite dansée de l’exposition Lartigue, photographe en villégiature Royan a été mis à jour le 2026-06-15 par Mairie de Royan