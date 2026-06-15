Visite dansée de l’exposition Lartigue, photographe en villégiature Musée Royan
Visite dansée de l’exposition Lartigue, photographe en villégiature Musée Royan jeudi 16 juillet 2026.
Royan
Visite dansée de l’exposition Lartigue, photographe en villégiature
Musée 31 avenue de Paris Royan Charente-Maritime
Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-16 11:15:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-16
Par Emma et Benoît Savignat, Artcad 17
.
Musée 31 avenue de Paris Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 85 96 musee@mairie-royan.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
By Emma and Benoît Savignat, Artcad 17
L’événement Visite dansée de l’exposition Lartigue, photographe en villégiature Royan a été mis à jour le 2026-06-15 par Mairie de Royan
À voir aussi à Royan (Charente-Maritime)
- Visite archi Les villas du boulevard Garnier place du Maréchal Foch Royan 19 juin 2026
- Conte Musical La musique au coeur Conservatoire de musique Besançon Gachet Royan 19 juin 2026
- Rencontre littéraire Cuba, vous avez dit jazz ? Médiathèque Royan 19 juin 2026
- Conférence sur l’Ayurveda Maison des associations Royan 19 juin 2026
- Soirées d’été au Conservatoire Détours au potager Conservatoire de musique Besançon Gachet Royan 20 juin 2026