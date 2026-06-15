Concert Jules Loewert et Sara & Rania Royan samedi 11 juillet 2026.

Royan

Concert Jules Loewert et Sara & Rania

Espalande Kerimel de Kerveno Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 21:30:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Auteur-compositeur-interprète, Jules Loewert écrit et compose une musique sincère, engagée et authentique. Sa musique alterne entre morceaux entraînants, portés par son énergie scénique, et chansons plus intimes.

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Espalande Kerimel de Kerveno Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 88 56 pole-animation@mairie-royan.fr

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English :

Singer-songwriter Jules Loewert writes and composes sincere, committed and authentic music. His music alternates between upbeat tracks, driven by his stage energy, and more intimate songs.

L’événement Concert Jules Loewert et Sara & Rania Royan a été mis à jour le 2026-06-15 par Mairie de Royan