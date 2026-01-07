Visite théâtralisée L’inauguration du Palais des Congrès de Royan Le Palais Royan Evenement Royan

Visite théâtralisée L’inauguration du Palais des Congrès de Royan

Le Palais Royan Evenement 42 avenue des Congrès Royan Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

6 à 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 17:00:00

fin : 2026-07-23 18:00:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-23 2026-08-06 2026-08-20

Gisèle et Suzanne, deux jeunes filles pleines d’enthousiasme en cette période d’après-guerre, se préparent pour un jour mémorable l’inauguration du Palais des Congrès de Royan, le 31 août 1957.

.

Le Palais Royan Evenement 42 avenue des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 contact@royanatlantique.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Gisèle and Suzanne, two young girls full of enthusiasm in this post-war period, are preparing for a memorable day: the inauguration of Royan’s Palais des Congrès on August 31, 1957.

L’événement Visite théâtralisée L’inauguration du Palais des Congrès de Royan Royan a été mis à jour le 2026-01-07 par Royan Atlantique