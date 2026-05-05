Photovoltaïque Bonne idée ou mauvaise affaire ? IFR Royan

Royan

Photovoltaïque Bonne idée ou mauvaise affaire ?

IFR 48 bd Franck Lamy Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 18:30:00

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-06-10

Face à l’explosion des offres en photovoltaïque, il devient difficile de distinguer les bonnes opportunités des mauvaises surprises, entre les démarchages abusifs, les promesses irréalistes, les installations mal adaptées…

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IFR 48 bd Franck Lamy Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 22 19 36 cararenov@agglo-royan.fr

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English :

Faced with the explosion of photovoltaic offers, it is becoming difficult to distinguish between good opportunities and bad surprises, between abusive canvassing, unrealistic promises, ill-adapted installations?

L’événement Photovoltaïque Bonne idée ou mauvaise affaire ? Royan a été mis à jour le 2026-04-30 par Mairie de Royan