Thé dansant Elsa Gourdy Le Palais Royan

Thé dansant Elsa Gourdy

Le Palais 42 avenue des Congrès Royan Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

1 entrée + 1 boisson chaude + 1 pâtisserie

Date : 2026-05-05

Début : 2026-05-05 14:30:00

fin : 2026-05-05 18:00:00

Date(s) :

2026-05-05

On se retrouve pour un après-midi chaleureux et convivial autour d’un thé dansant animé par Elsa Gourdy. On chante, on danse sur les plus belles chansons d’hier et d’aujourd’hui, et on partage un joli moment de plaisir, de rencontres et de bonne humeur.

+33 5 46 23 00 00 accueil.pdc@royanatlantique.fr

English :

A warm and friendly afternoon of tea-dancing hosted by Elsa Gourdy. We sing and dance to the most beautiful songs of yesterday and today, and share a lovely moment of pleasure, encounters and good humor.

L’événement Thé dansant Elsa Gourdy Royan a été mis à jour le 2026-02-22 par Royan Atlantique