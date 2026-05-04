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Audition évaluation des classes de violoncelle et contrebasse Conservatoire de Musique Besançon Gachet Royan

Audition évaluation des classes de violoncelle et contrebasse Conservatoire de Musique Besançon Gachet Royan jeudi 11 juin 2026.

Lieu : Conservatoire de Musique Besançon Gachet

Adresse : 1 rue des Arts

Ville : 17200 Royan

Département : Charente-Maritime

Début : jeudi 11 juin 2026

Fin : jeudi 11 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Royan

Audition évaluation des classes de violoncelle et contrebasse

Conservatoire de Musique Besançon Gachet 1 rue des Arts Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 17:00:00
fin : 2026-06-11 19:00:00

Date(s) :
2026-06-11

Les élèves en premier cycle présentent leur programme devant un jury dans le cadre de leur audition-évaluation annuelle. Cette audition est ouverte au public.
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Conservatoire de Musique Besançon Gachet 1 rue des Arts Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 51 00  conservatoire.musique@mairie-royan.fr

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English :

Undergraduates present their program to a jury as part of their annual audition-evaluation. This audition is open to the public.

L’événement Audition évaluation des classes de violoncelle et contrebasse Royan a été mis à jour le 2026-05-04 par Mairie de Royan

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