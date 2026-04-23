Spectacle Un chapeau de paille d’Italie Salle Jean Gabin Royan
Spectacle Un chapeau de paille d’Italie Salle Jean Gabin Royan mardi 12 mai 2026.
Royan
Spectacle Un chapeau de paille d’Italie
Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12
fin : 2026-05-13
Date(s) :
2026-05-12
Cycle 5 15/18 ans
Le jour de ses noces, Fadinard voit son cheval manger le chapeau paille
d’Anaïs Beauperthuis, en pleine affaire avec son amant.
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Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 67 09 36
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English :
Cycle 5 Ages 15/18
On his wedding day, Fadinard sees his horse eat Anaïs Beauperthuis?
of Anaïs Beauperthuis, in the midst of an affair with her lover.
L’événement Spectacle Un chapeau de paille d’Italie Royan a été mis à jour le 2026-04-23 par Mairie de Royan
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