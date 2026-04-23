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Spectacle Un chapeau de paille d’Italie Salle Jean Gabin Royan

Spectacle Un chapeau de paille d’Italie Salle Jean Gabin Royan mardi 12 mai 2026.

Lieu : Salle Jean Gabin

Adresse : 112 rue Gambetta

Ville : 17200 Royan

Département : Charente-Maritime

Début : mardi 12 mai 2026

Fin : mercredi 13 mai 2026

Tarif :

Royan

Spectacle Un chapeau de paille d’Italie

Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12
fin : 2026-05-13

Date(s) :
2026-05-12

Cycle 5 15/18 ans
Le jour de ses noces, Fadinard voit son cheval manger le chapeau paille
d’Anaïs Beauperthuis, en pleine affaire avec son amant.
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Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 67 09 36 

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English :

Cycle 5 Ages 15/18
On his wedding day, Fadinard sees his horse eat Anaïs Beauperthuis?
of Anaïs Beauperthuis, in the midst of an affair with her lover.

L’événement Spectacle Un chapeau de paille d’Italie Royan a été mis à jour le 2026-04-23 par Mairie de Royan

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