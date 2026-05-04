Soirées d’été au Conservatoire Jeux d’ensemble Conservatoire de musique Besançon Gachet Royan
Soirées d’été au Conservatoire Jeux d’ensemble Conservatoire de musique Besançon Gachet Royan jeudi 25 juin 2026.
Royan
Soirées d’été au Conservatoire Jeux d’ensemble
Conservatoire de musique Besançon Gachet 1 rue des Arts Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 18:30:00
fin : 2026-06-25
Date(s) :
2026-06-25
Les ensembles de guitare et de flûte vous proposent un concert autour des pièces travaillées cette année et du plaisir de jouer ensemble.
.
Conservatoire de musique Besançon Gachet 1 rue des Arts Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 51 00 conservatoire.musique@mairie-royan.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The guitar and flute ensembles propose a concert based on pieces worked on this year and the pleasure of playing together.
L’événement Soirées d’été au Conservatoire Jeux d’ensemble Royan a été mis à jour le 2026-05-04 par Mairie de Royan
À voir aussi à Royan (Charente-Maritime)
- Concert dansant The Sophisticated Cats Le Palais Royan Événements Royan 9 mai 2026
- Gala de boxe professionnelle Espace Cordouan Royan 9 mai 2026
- Spectacle Un chapeau de paille d’Italie Salle Jean Gabin Royan 12 mai 2026
- Royan Atlantique Fête le Pineau Le Palais Royan Événements Royan 15 mai 2026
- Visite guidée Ponta à gauche du casino Royan 16 mai 2026