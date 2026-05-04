Soirées d’été au Conservatoire Jeux d’ensemble Conservatoire de musique Besançon Gachet Royan

Royan

Soirées d’été au Conservatoire Jeux d’ensemble

Conservatoire de musique Besançon Gachet 1 rue des Arts Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 18:30:00

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-25

Les ensembles de guitare et de flûte vous proposent un concert autour des pièces travaillées cette année et du plaisir de jouer ensemble.

.

Conservatoire de musique Besançon Gachet 1 rue des Arts Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 51 00 conservatoire.musique@mairie-royan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The guitar and flute ensembles propose a concert based on pieces worked on this year and the pleasure of playing together.

L’événement Soirées d’été au Conservatoire Jeux d’ensemble Royan a été mis à jour le 2026-05-04 par Mairie de Royan