Spectacle Ricky Pompom Centre Socioculturel Royan
Spectacle Ricky Pompom Centre Socioculturel Royan mercredi 10 juin 2026.
Royan
Spectacle Ricky Pompom
Centre Socioculturel 66 bd de la Marne Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 15:00:00
fin : 2026-06-10
Date(s) :
2026-06-10
Cycle 3 11/14 ans
Ricky vit avec une troupe de forains. Il y a son frère Nestor, l’homme le
plus fort du monde ;
.
Centre Socioculturel 66 bd de la Marne Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 67 09 36
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English :
Cycle 3 11/14 years
Ricky lives with a troupe of showmen. There’s his brother Nestor, the strongest man
strongest man in the world;
L’événement Spectacle Ricky Pompom Royan a été mis à jour le 2026-04-23 par Mairie de Royan
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