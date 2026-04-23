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Spectacle Ricky Pompom Centre Socioculturel Royan

Spectacle Ricky Pompom Centre Socioculturel Royan mercredi 10 juin 2026.

Lieu : Centre Socioculturel

Adresse : 66 bd de la Marne

Ville : 17200 Royan

Département : Charente-Maritime

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Royan

Spectacle Ricky Pompom

Centre Socioculturel 66 bd de la Marne Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 15:00:00
fin : 2026-06-10

Date(s) :
2026-06-10

Cycle 3 11/14 ans
Ricky vit avec une troupe de forains. Il y a son frère Nestor, l’homme le
plus fort du monde ;
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Centre Socioculturel 66 bd de la Marne Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 67 09 36 

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English :

Cycle 3 11/14 years
Ricky lives with a troupe of showmen. There’s his brother Nestor, the strongest man
strongest man in the world;

L’événement Spectacle Ricky Pompom Royan a été mis à jour le 2026-04-23 par Mairie de Royan

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