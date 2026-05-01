atelier mosaïque Hobbies et compagnie Royan
atelier mosaïque Hobbies et compagnie Royan jeudi 21 mai 2026.
Royan
atelier mosaïque
Hobbies et compagnie 46 av des Tilleuls Royan Charente-Maritime
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
par heure
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-05-21 14:30:00
fin : 2026-05-28 17:00:00
Date(s) :
2026-05-21
La mosaïque débarque dans notre atelier créatif !
On se retrouve pour un moment tout en douceur venez créer votre propre mosaïque seul(e), entre ami(e)s ou en duo.
Aucun stress, pas besoin d’expérience, juste l’envie de passer un bon moment.
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Hobbies et compagnie 46 av des Tilleuls Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 54 69 07 contact@hobbiesetcompagnie.com
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English :
Mosaics are coming to our creative workshop!
Come and create your own mosaic on your own, with friends or as a duo.
No stress, no experience necessary, just the desire to have a good time.
L’événement atelier mosaïque Royan a été mis à jour le 2026-05-07 par Mairie de Royan
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