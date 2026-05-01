atelier mosaïque Hobbies et compagnie Royan

Royan

atelier mosaïque

Hobbies et compagnie 46 av des Tilleuls Royan Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

par heure

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-05-21 14:30:00

fin : 2026-05-28 17:00:00

Date(s) :

2026-05-21

La mosaïque débarque dans notre atelier créatif !

On se retrouve pour un moment tout en douceur venez créer votre propre mosaïque seul(e), entre ami(e)s ou en duo.

Aucun stress, pas besoin d’expérience, juste l’envie de passer un bon moment.

.

Hobbies et compagnie 46 av des Tilleuls Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 54 69 07 contact@hobbiesetcompagnie.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Mosaics are coming to our creative workshop!

Come and create your own mosaic on your own, with friends or as a duo.

No stress, no experience necessary, just the desire to have a good time.

L’événement atelier mosaïque Royan a été mis à jour le 2026-05-07 par Mairie de Royan