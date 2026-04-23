Spectacle Les enchaînés Salle Jean Gabin Royan
Spectacle Les enchaînés Salle Jean Gabin Royan mercredi 20 mai 2026.
Royan
Spectacle Les enchaînés
Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 15:00:00
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20 2026-05-22
Cycle 4 13/16 ans
Le monde est devenu plat et rectangulaire, c’est une télécommande
pour voir le monde dans la télévision.
.
Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 67 09 36
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English :
Cycle 4 13/16 years
The world has become flat and rectangular, it?s a remote control
to see the world on TV.
L’événement Spectacle Les enchaînés Royan a été mis à jour le 2026-04-23 par Mairie de Royan
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