Spectacle Les enchaînés Salle Jean Gabin Royan

Royan

Spectacle Les enchaînés

Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 15:00:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20 2026-05-22

Cycle 4 13/16 ans

Le monde est devenu plat et rectangulaire, c’est une télécommande

pour voir le monde dans la télévision.

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Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 67 09 36

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English :

Cycle 4 13/16 years

The world has become flat and rectangular, it?s a remote control

to see the world on TV.

L’événement Spectacle Les enchaînés Royan a été mis à jour le 2026-04-23 par Mairie de Royan