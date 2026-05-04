Soirées d’été au Conservatoire Dernière Séance Conservatoire de musique Besançon Gachet Royan

Royan

Soirées d’été au Conservatoire Dernière Séance

Conservatoire de musique Besançon Gachet 1 rue des Arts Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 18:30:00

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Après dix années d’études, les plus grands élèves du conservatoire de Royan montent une dernière fois sur scène pour offrir une ultime prestation. Une soirée musicale pleine d’émotion, entre aboutissement et nouveaux départs.

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Conservatoire de musique Besançon Gachet 1 rue des Arts Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 51 00 conservatoire.musique@mairie-royan.fr

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English :

After ten years of study, the top students of the Royan Conservatoire take to the stage for the last time to offer a final performance. A musical evening full of emotion, between culmination and new beginnings.

L’événement Soirées d’été au Conservatoire Dernière Séance Royan a été mis à jour le 2026-05-04 par Mairie de Royan