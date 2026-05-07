Portes ouvertes au conservatoire Conservatoire de musique Besançon Gachet Royan

Royan

Portes ouvertes au conservatoire

Conservatoire de musique Besançon Gachet 1 rue des Arts Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 14:30:00

fin : 2026-06-24 18:00:00

Date(s) :

2026-06-24

Un après-midi pour découvrir, écouter, essayer !

Le conservatoire accueille petits et grands pour un moment musical festif et ouvert à tous.

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Conservatoire de musique Besançon Gachet 1 rue des Arts Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 51 00 conservatoire.musique@mairie-royan.fr

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English :

An afternoon to discover, listen and try!

The conservatory welcomes young and old for a festive musical experience open to all.

L’événement Portes ouvertes au conservatoire Royan a été mis à jour le 2026-05-04 par Mairie de Royan