Portes ouvertes au conservatoire Conservatoire de musique Besançon Gachet Royan
Portes ouvertes au conservatoire Conservatoire de musique Besançon Gachet Royan mercredi 24 juin 2026.
Royan
Portes ouvertes au conservatoire
Conservatoire de musique Besançon Gachet 1 rue des Arts Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 14:30:00
fin : 2026-06-24 18:00:00
Date(s) :
2026-06-24
Un après-midi pour découvrir, écouter, essayer !
Le conservatoire accueille petits et grands pour un moment musical festif et ouvert à tous.
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Conservatoire de musique Besançon Gachet 1 rue des Arts Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 51 00 conservatoire.musique@mairie-royan.fr
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English :
An afternoon to discover, listen and try!
The conservatory welcomes young and old for a festive musical experience open to all.
L’événement Portes ouvertes au conservatoire Royan a été mis à jour le 2026-05-04 par Mairie de Royan
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