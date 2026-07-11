Atelier jeune peintre Paysages sous-marins CIAP, rez-de-mer du Palais des Congrès Royan
mercredi 29 juillet 2026 · CIAP, rez-de-mer du Palais des Congrès · Royan
Informations pratiques
Royan
Atelier jeune peintre Paysages sous-marins
CIAP, rez-de-mer du Palais des Congrès 42 av des Congrès Royan Charente-Maritime
Tarif : 4.6 – 4.6 – 4.6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:30:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Dans le cadre de cet atelier, les enfants découvrent les animaux marins vivant dans l’océan Atlantique et sur les rivages de l’estuaire de la Gironde en réalisant une composition et une mise-en-couleur d’un paysage sous-marin.
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CIAP, rez-de-mer du Palais des Congrès 42 av des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 58 36 animation.patrimoine@mairie-royan.fr
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English :
In this workshop, children discover the marine animals living in the Atlantic Ocean and on the shores of the Gironde estuary by creating a composition and coloring an underwater landscape.
L’événement Atelier jeune peintre Paysages sous-marins Royan a été mis à jour le 2026-06-02 par Mairie de Royan
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