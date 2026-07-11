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AGENDA · Royan

Atelier jeune photographe Cyanotype rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès Royan

mercredi 22 juillet 2026 · rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès · Royan

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès
Adresse
CIAP
Ville
17200 Royan
Département
Charente-Maritime
Tarif
4.6 4.6 4.6

Royan

Atelier jeune photographe Cyanotype

rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès CIAP Royan Charente-Maritime

Tarif : 4.6 – 4.6 – 4.6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:30:00
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-22

Dans le cadre de cet atelier, les enfants découvrent puis expérimentent cette technique photographique originale. Une animation destinée aux apprentis photographes et aux chimistes en herbe !
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rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès CIAP Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 58 36  animation.patrimoine@mairie-royan.fr

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English :

In this workshop, children discover and experiment with this original photographic technique. For budding photographers and chemists alike!

L’événement Atelier jeune photographe Cyanotype Royan a été mis à jour le 2026-06-29 par Mairie de Royan

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