Atelier jeune photographe Cyanotype rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès Royan

Informations pratiques

Royan

Atelier jeune photographe Cyanotype

rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès CIAP Royan Charente-Maritime

Tarif : 4.6 – 4.6 – 4.6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 10:30:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Dans le cadre de cet atelier, les enfants découvrent puis expérimentent cette technique photographique originale. Une animation destinée aux apprentis photographes et aux chimistes en herbe !

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rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès CIAP Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 58 36 animation.patrimoine@mairie-royan.fr

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English :

In this workshop, children discover and experiment with this original photographic technique. For budding photographers and chemists alike!

L’événement Atelier jeune photographe Cyanotype Royan a été mis à jour le 2026-06-29 par Mairie de Royan