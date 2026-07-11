Atelier jeune photographe Cyanotype rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès Royan
mercredi 22 juillet 2026 · rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès · Royan
Informations pratiques
Royan
Atelier jeune photographe Cyanotype
rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès CIAP Royan Charente-Maritime
Tarif : 4.6 – 4.6 – 4.6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:30:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Dans le cadre de cet atelier, les enfants découvrent puis expérimentent cette technique photographique originale. Une animation destinée aux apprentis photographes et aux chimistes en herbe !
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rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès CIAP Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 58 36 animation.patrimoine@mairie-royan.fr
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English :
In this workshop, children discover and experiment with this original photographic technique. For budding photographers and chemists alike!
L’événement Atelier jeune photographe Cyanotype Royan a été mis à jour le 2026-06-29 par Mairie de Royan
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