Atelier jeune public créramique berbères Langres
mercredi 12 août 2026 · Langres
Informations pratiques
Langres
Atelier jeune public créramique berbères
Musée d’Art et d’Histoire Langres Haute-Marne
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Tout public
Les enfants découvrent les cramiques berbères dites ideqqi . En atelier, ils réalisent une poterie en utilisant la même technique du montage à la colombin et en décorant de motifs géométriques.
Pour les 7-11 ans 14h 15h30
Pour les 4-6 ans 16h15 17h15
Réservation obligatoire .
Musée d’Art et d’Histoire Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 86 accueil.musees@langres.fr
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English :
L’événement Atelier jeune public créramique berbères Langres a été mis à jour le 2026-06-22 par Antenne du Pays de Langres
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