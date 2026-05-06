Informations pratiques

Langres

Atelier jeune public créramique berbères

Musée d’Art et d’Histoire Langres Haute-Marne

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Tout public

Les enfants découvrent les cramiques berbères dites ideqqi . En atelier, ils réalisent une poterie en utilisant la même technique du montage à la colombin et en décorant de motifs géométriques.

Pour les 7-11 ans 14h 15h30

Pour les 4-6 ans 16h15 17h15

Réservation obligatoire .

Musée d’Art et d’Histoire Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 86 accueil.musees@langres.fr

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English :

L’événement Atelier jeune public créramique berbères Langres a été mis à jour le 2026-06-22 par Antenne du Pays de Langres