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AGENDA · Langres

Peintres dans la rue Langres

dimanche 16 août 2026 · Langres

Peintres dans la rue Langres

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Adresse
RDV à 9h au square Henryot, face à la Cathédrale
Ville
52200 Langres
Département
Haute-Marne
Tarif
0 0 Gratuit Entrée libre

Langres

Peintres dans la rue

RDV à 9h au square Henryot, face à la Cathédrale Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-16

Tout public
Organisé par la Palette du Fayl
Les peintres, sculpteurs de tous âges sont invités à participer à cette manifestation gratuite qui se déroulera dans le square Henryot face à la Cathédrale. Contactez le Président de la Palette du Fayl.
Tout public   .

RDV à 9h au square Henryot, face à la Cathédrale Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 71 87 94 10 

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English :

L’événement Peintres dans la rue Langres a été mis à jour le 2026-08-04 par Antenne du Pays de Langres

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