Peintres dans la rue Langres
dimanche 16 août 2026 · Langres
Informations pratiques
Langres
Peintres dans la rue
RDV à 9h au square Henryot, face à la Cathédrale Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Tout public
Organisé par la Palette du Fayl
Les peintres, sculpteurs de tous âges sont invités à participer à cette manifestation gratuite qui se déroulera dans le square Henryot face à la Cathédrale. Contactez le Président de la Palette du Fayl.
Tout public .
RDV à 9h au square Henryot, face à la Cathédrale Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 71 87 94 10
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English :
L’événement Peintres dans la rue Langres a été mis à jour le 2026-08-04 par Antenne du Pays de Langres
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