Informations pratiques

Langres

Peintres dans la rue

RDV à 9h au square Henryot, face à la Cathédrale Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Tout public

Organisé par la Palette du Fayl

Les peintres, sculpteurs de tous âges sont invités à participer à cette manifestation gratuite qui se déroulera dans le square Henryot face à la Cathédrale. Contactez le Président de la Palette du Fayl.

Tout public .

RDV à 9h au square Henryot, face à la Cathédrale Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 71 87 94 10

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English :

L’événement Peintres dans la rue Langres a été mis à jour le 2026-08-04 par Antenne du Pays de Langres