Découverte de l’Archéologie préventive avec l’Inrap Langres
Découverte de l’Archéologie préventive avec l’Inrap Langres jeudi 18 juin 2026.
Langres
Découverte de l’Archéologie préventive avec l’Inrap
Musée d’Art et d’Histoire Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18
fin : 2026-06-18
Date(s) :
2026-06-18
Tout public
Par Anne-Laure Edme, responsable de recherches archéologiques à l’Inrap
Créé en 2002, l’Institut national de re- cherches archéologiques préventives (Inrap) assure la détection et l’étude du patrimoine archéologique touché par les travaux d’aménagement du terri- toire. Il exploite et diffuse les résultats de ses recherches auprès de la communauté scientifique et concourt à l’enseignement, à la diffusion culturelle et à la valorisation de l’archéologie auprès du public.
Venez découvrir ses missions et comprendre comment travaillent les archéologues lors des fouilles et en laboratoire.
Gratuit .
Musée d’Art et d’Histoire Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 86 accueil.musees@langres.fr
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English :
L’événement Découverte de l’Archéologie préventive avec l’Inrap Langres a été mis à jour le 2026-04-09 par Antenne du Pays de Langres
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