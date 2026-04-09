Langres

Découverte de l’Archéologie préventive avec l’Inrap

Musée d’Art et d’Histoire Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

Tout public

Par Anne-Laure Edme, responsable de recherches archéologiques à l’Inrap

Créé en 2002, l’Institut national de re- cherches archéologiques préventives (Inrap) assure la détection et l’étude du patrimoine archéologique touché par les travaux d’aménagement du terri- toire. Il exploite et diffuse les résultats de ses recherches auprès de la communauté scientifique et concourt à l’enseignement, à la diffusion culturelle et à la valorisation de l’archéologie auprès du public.

Venez découvrir ses missions et comprendre comment travaillent les archéologues lors des fouilles et en laboratoire.

Gratuit .

Musée d’Art et d’Histoire Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 86 accueil.musees@langres.fr

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English :

L’événement Découverte de l’Archéologie préventive avec l’Inrap Langres a été mis à jour le 2026-04-09 par Antenne du Pays de Langres