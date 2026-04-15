CONCERT MUSIQUE DU MONDE Langres
CONCERT MUSIQUE DU MONDE Langres jeudi 23 juillet 2026.
Langres
CONCERT MUSIQUE DU MONDE
Cathédrale Saint-Mammès Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Tout public
La Fondation ‘Zingeninfrankrijk’, Pays-Bas organise pour la
neuvième fois consécutive des vacances de chant en Haute-Saône.
La semaine du chant se termine par un concert gratuit pour le public. Cette
année, le concert aura lieu à la cathédrale Saint-Mammès de Langres.
Entrée libre. .
Cathédrale Saint-Mammès Langres 52200 Haute-Marne Grand Est info@zingeninfrankrijk.org.
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement CONCERT MUSIQUE DU MONDE Langres a été mis à jour le 2026-04-15 par Antenne du Pays de Langres
À voir aussi à Langres (Haute-Marne)
- Rencontre avec Isabelle Picard Langres 27 avril 2026
- Atelier Jeune Public Crée ta carte pop-up Langres 29 avril 2026
- C’EST TA VIE Langres 29 avril 2026
- Exposition Bernard Lecomte Langres 1 mai 2026
- DE LANGRES A NOGENT Langres Haute-Marne 1 mai 2026