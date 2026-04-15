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CONCERT MUSIQUE DU MONDE Langres

CONCERT MUSIQUE DU MONDE Langres jeudi 23 juillet 2026.

Adresse : Cathédrale Saint-Mammès

Ville : 52200 Langres

Département : Haute-Marne

Début : jeudi 23 juillet 2026

Fin : jeudi 23 juillet 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Langres

CONCERT MUSIQUE DU MONDE

Cathédrale Saint-Mammès Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

Tout public
La Fondation ‘Zingeninfrankrijk’, Pays-Bas organise pour la
neuvième fois consécutive des vacances de chant en Haute-Saône.
La semaine du chant se termine par un concert gratuit pour le public. Cette
année, le concert aura lieu à la cathédrale Saint-Mammès de Langres.
Entrée libre.   .

Cathédrale Saint-Mammès Langres 52200 Haute-Marne Grand Est   info@zingeninfrankrijk.org.

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English :

L’événement CONCERT MUSIQUE DU MONDE Langres a été mis à jour le 2026-04-15 par Antenne du Pays de Langres

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