Concert Vocal Musique du monde Langres
jeudi 23 juillet 2026 · Langres
Informations pratiques
Langres
Concert Vocal Musique du monde
Cathédrales Saint Mammès Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Tout public
Depuis plusieurs années cette chorale fait un stage d’été aux frontières de la Haute-Marne et de la Haute-Saône et présente un concert à la Cathédrale de Langres.
Sans réservation .
Cathédrales Saint Mammès Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 80 38 76 70 associationdesamisdelacathe@gmail.com
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English :
L’événement Concert Vocal Musique du monde Langres a été mis à jour le 2026-06-22 par Antenne du Pays de Langres
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