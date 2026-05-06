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AGENDA · Langres

Concert Vocal Musique du monde Langres

jeudi 23 juillet 2026 · Langres

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Adresse
Cathédrales Saint Mammès
Ville
52200 Langres
Département
Haute-Marne
Tarif
0 0 Gratuit Entrée libre

Langres

Concert Vocal Musique du monde

Cathédrales Saint Mammès Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

Tout public
Depuis plusieurs années cette chorale fait un stage d’été aux frontières de la Haute-Marne et de la Haute-Saône et présente un concert à la Cathédrale de Langres.
Sans réservation   .

Cathédrales Saint Mammès Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 80 38 76 70  associationdesamisdelacathe@gmail.com

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English :

L’événement Concert Vocal Musique du monde Langres a été mis à jour le 2026-06-22 par Antenne du Pays de Langres

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