Informations pratiques

Langres

Concert Vocal Musique du monde

Cathédrales Saint Mammès Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Tout public

Depuis plusieurs années cette chorale fait un stage d’été aux frontières de la Haute-Marne et de la Haute-Saône et présente un concert à la Cathédrale de Langres.

Sans réservation .

Cathédrales Saint Mammès Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 80 38 76 70 associationdesamisdelacathe@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert Vocal Musique du monde Langres a été mis à jour le 2026-06-22 par Antenne du Pays de Langres