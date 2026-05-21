Langres

Lectures de contes

Médiathèque Marcel-Arland Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Tout public

Ouvrez les petites oreilles à la médiathèque ! Des contes traditionnelles, mais sans loup ni chaperon, c’est possible … De quoi prolonger l’exposition, et même glaner quelques solutions aux devinettes de l’expo !

Pour les enfants à partir de 5 ans

Gratuit

Sur inscription .

Médiathèque Marcel-Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00 bibliotheque.arland@langres.fr

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English :

L’événement Lectures de contes Langres a été mis à jour le 2026-06-25 par Antenne du Pays de Langres