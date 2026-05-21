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Lectures de contes Langres

Lectures de contes Langres

Lectures de contes Langres jeudi 23 juillet 2026.

Adresse
Médiathèque Marcel-Arland
Ville
52200 Langres
Département
Haute-Marne
Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Tarif
0 0 Gratuit Entrée libre

Langres

Lectures de contes

Médiathèque Marcel-Arland Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

Tout public
Ouvrez les petites oreilles à la médiathèque ! Des contes traditionnelles, mais sans loup ni chaperon, c’est possible … De quoi prolonger l’exposition, et même glaner quelques solutions aux devinettes de l’expo !
Pour les enfants à partir de 5 ans
Gratuit
Sur inscription   .

Médiathèque Marcel-Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00  bibliotheque.arland@langres.fr

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English :

L’événement Lectures de contes Langres a été mis à jour le 2026-06-25 par Antenne du Pays de Langres

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