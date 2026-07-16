Atelier jeune public : du tableau à la photographie, Musée des beaux-arts, Libourne

Informations pratiques

Atelier jeune public : du tableau à la photographie 19 et 20 septembre Musée des beaux-arts Gironde

Gratuit. Sans réservation préalable.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Comment transformer des formes, des couleurs et des lignes en une image réaliste ?

Dans cet atelier, les enfants découvrent un tableau, puis imaginent une manière de le réinterpréter sous la forme d’une photographie. À partir des indices visuels de l’œuvre, ils inventent une mise en scène, choisissent des objets, des décors ou des personnages et créent une image inspirée du tableau.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 9h30 à 13h et de 14h à 18h, en continu.

Musée des Beaux-Arts de Libourne, au 2e étage de l’hôtel de ville.

Pour les enfants de 7 à 12 ans.

Ateliers encadrés par l’équipe du musée.

Musée des beaux-arts 42 Place Abel Surchamp, 33500 Libourne, France Libourne 33500 Centre-Ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 0557553344 https://www.libourne.fr/culturelle/musee-des-beaux-arts L’édifice présente un haut pignon avec deux tours. L’ensemble date du XVe ou du XVIe siècle. Les deux tours datent, sur partie de leur hauteur, de la première moitié du XVIIIe siècle. L’édifice illustre le type de la mairie des communes du sud-ouest au Moyen Age.

Comment transformer des formes, des couleurs et des lignes en une image bien réelle ? Dans cet atelier, les enfants découvrent un tableau puis imaginent une manière de le réinterpréter sous la forme …

© François Desnoyer, Vue sur le port de Sète 1957