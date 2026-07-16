Projection du film « La femme au tableau », Cinéma Grand écran, Libourne

Informations pratiques

Projection du film « La femme au tableau » Vendredi 18 septembre, 20h30 Cinéma Grand écran Gironde

Tarif : 6€. Places à retirer sur place au Cinéma Grand Écran de Libourne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T20:30:00+02:00 – 2026-09-18T22:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T20:30:00+02:00 – 2026-09-18T22:30:00+02:00

Réalisé par Simon Curtis en 2015, avec Helen Mirren et Ryan Reynolds.

Lorsqu’il rencontre Maria Altmann, un jeune avocat de Los Angeles est loin de se douter de ce qui l’attend. Cette septuagénaire excentrique lui confie une mission aussi ambitieuse qu’inattendue : l’aider à récupérer l’un des plus célèbres tableaux de Gustav Klimt, exposé dans le plus grand musée d’Autriche, et dont elle affirme qu’il appartenait à sa famille.

D’abord sceptique, le jeune avocat se laisse convaincre par cette attachante vieille dame. Elle lui raconte alors sa jeunesse tourmentée, l’invasion nazie, la spoliation des œuvres de sa famille et sa fuite vers les États-Unis.

Mais l’Autriche n’entend pas restituer celle que l’on surnomme la « Joconde autrichienne ». Faute de recours, Maria Altmann et son avocat décident d’intenter un procès au gouvernement autrichien afin de faire valoir leurs droits et de prendre leur revanche sur l’Histoire.

La projection sera suivie d’un temps d’échange avec Isabelle Rouge-Ducos, archiviste paléographe et conservatrice en chef du patrimoine à la Mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945.

Vendredi 18 septembre à 20h30.

Durée : 1h50.

Cinéma Grand Écran Libourne.

Tout public. Familles.

Tarif : 6 euros. Billets à retirer directement auprès du cinéma ou sur son site internet :https://www.grandecran.fr

Cinéma Grand écran 56 Avenue Galliéni, 33500 Libourne, France Libourne 33500 L’Épinette Gironde Nouvelle-Aquitaine 0557558888 http://www.grandecran.fr [{« link »: « https://www.grandecran.fr »}]

Réalisé par Simon Curtis (2015). Avec Helen Mirren et Ryan Reynolds.

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