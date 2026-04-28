Atelier jeune public Réalise ton vitrail Musée Royan

Royan

Atelier jeune public Réalise ton vitrail

Musée 31 avenue de Paris Royan Charente-Maritime

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 10:00:00

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03

Les enfants découvrent le vitrail exposé au musée. À l’aide de peinture pour vitre, ils réalisent leur propre vitrail.

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Musée 31 avenue de Paris Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 85 96 musee@mairie-royan.fr

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English :

Children discover the stained glass on display at the museum. Using glass paint, they create their own stained-glass window.

L’événement Atelier jeune public Réalise ton vitrail Royan a été mis à jour le 2026-04-28 par Mairie de Royan