Atelier Jeux à creuser à l’Abbaye Cistercienne de l’Escaladieu Bonnemazon
Atelier Jeux à creuser à l’Abbaye Cistercienne de l’Escaladieu Bonnemazon mercredi 18 février 2026.
Atelier Jeux à creuser
à l’Abbaye Cistercienne de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18 14:30:00
fin : 2026-02-18
Date(s) :
2026-02-18
Mettez-vous dans la peau d’un archéologue et venez explorer en famille différents jeux de société Opération Archéo, Scarabya, Jurassik ainsi que des jeux inspirés par l’histoire de l’abbaye.
– A partir de 6 ans accompagné par un adulte prenant part aux jeux
– Durée 1 h 15
– Tarifs enfant 2 € adulte 5 €
Réservation obligatoire au 05 31 74 39 50 abbaye.escaladieu@ha-py.fr
.
à l’Abbaye Cistercienne de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 16 97 abbaye.escaladieu@ha-py.fr
English :
Put yourself in the shoes of an archaeologist and explore a range of board games with your family: Opération Archéo, Scarabya, Jurassik and other games inspired by the history of the abbey.
– Ages 6 and over, accompanied by an adult taking part in the games
– Duration: 1 h 15
– Price: children 2 ? adults 5 ?
Booking essential: 05 31 74 39 50 ? abbaye.escaladieu@ha-py.fr
German :
Schlüpfen Sie in die Rolle eines Archäologen und erkunden Sie mit Ihrer Familie verschiedene Gesellschaftsspiele: Operation Archaeo, Scarabya, Jurassik sowie Spiele, die von der Geschichte der Abtei inspiriert sind.
– Ab 6 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen, der an den Spielen teilnimmt
– Dauer: 1 Stunde 15 Minuten
– Preise: Kinder 2 ? Erwachsene 5 ?
Reservierung erforderlich unter 05 31 74 39 50 ? abbaye.escaladieu@ha-py.fr
Italiano :
Mettetevi nei panni di un archeologo e venite a esplorare con la vostra famiglia una serie di giochi da tavolo: Opération Archéo, Scarabya, Jurassik e altri giochi ispirati alla storia dell’abbazia.
– Per bambini dai 6 anni in su, accompagnati da un adulto che partecipa ai giochi
– Durata: 1 h 15
– Prezzo: bambini 2 ? adulti 5 ?
Prenotazione obbligatoria allo 05 31 74 39 50 ? abbaye.escaladieu@ha-py.fr
Espanol :
Ponte en la piel de un arqueólogo y ven a explorar en familia una serie de juegos de mesa: Opération Archéo, Scarabya, Jurassik y otros juegos inspirados en la historia de la abadía.
– Para niños a partir de 6 años, acompañados de un adulto que participe en los juegos
– Duración: 1 h 15
– Precio: niños 2€ adultos 5
Imprescindible reservar en el 05 31 74 39 50 ? abbaye.escaladieu@ha-py.fr
L’événement Atelier Jeux à creuser Bonnemazon a été mis à jour le 2025-09-25 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65