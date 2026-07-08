Atelier jeux de société Libraire Tandem Mauléon-Licharre
vendredi 31 juillet 2026 · Libraire Tandem · Mauléon-Licharre
Informations pratiques
Mauléon-Licharre
Atelier jeux de société
Libraire Tandem 14 avenue Alsace Lorraine Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 2 – 2 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 14:30:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
La librairie Tandem vous invite à Mauléon.
Jasmine et Stéphanie vous présenteront une sélection de jeux auxquels vous pourrez jouer entre amis, en famille ou en vous mélangeant avec les tables voisines. Le moment se prolongera en fin de journée. Une sélection de boissons, encas sucrés et salés pourront être consommés à cette occasion. En raison de l’espace, nous vous remercions de vous inscrire. .
Libraire Tandem 14 avenue Alsace Lorraine Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 65 12 librairietandem@gmail.com
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English : Atelier jeux de société
L’événement Atelier jeux de société Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Pays Basque
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