Atelier jeux de société Médiathèque Varadier d’Estourmel Saint-Andiol

Saint-Andiol

Atelier jeux de société

Mercredi 20 mai 2026 de 14h à 15h30.

14h. Médiathèque Varadier d’Estourmel Château de St-Andiol Saint-Andiol Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 14:00:00

fin : 2026-05-20 15:30:00

Date(s) :

2026-05-20

Jeux de société le mercredi 20 de 14h à 15h30

Viens t’amuser à notre atelier jeux de société ! A partir de 7 ans.

Entrée libre sur réservation 04 90 95 06 74 ou mediatheque@st-andiol.fr

Places limitées .

Médiathèque Varadier d’Estourmel Château de St-Andiol Saint-Andiol 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 06 74 mediatheque@st-andiol.fr

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English :

Board games Wednesday 20, 2 to 3:30 p.m

L’événement Atelier jeux de société Saint-Andiol a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence