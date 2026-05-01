Atelier jeux de société Médiathèque Varadier d’Estourmel Saint-Andiol
Atelier jeux de société Médiathèque Varadier d’Estourmel Saint-Andiol mercredi 20 mai 2026.
Saint-Andiol
Atelier jeux de société
Mercredi 20 mai 2026 de 14h à 15h30.
14h. Médiathèque Varadier d’Estourmel Château de St-Andiol Saint-Andiol Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 14:00:00
fin : 2026-05-20 15:30:00
Date(s) :
2026-05-20
Jeux de société le mercredi 20 de 14h à 15h30
Viens t’amuser à notre atelier jeux de société ! A partir de 7 ans.
Entrée libre sur réservation 04 90 95 06 74 ou mediatheque@st-andiol.fr
Places limitées .
Médiathèque Varadier d’Estourmel Château de St-Andiol Saint-Andiol 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 06 74 mediatheque@st-andiol.fr
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English :
Board games Wednesday 20, 2 to 3:30 p.m
L’événement Atelier jeux de société Saint-Andiol a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence