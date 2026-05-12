Pole air fait son cirque Rue Maréchal Leclerc Saint-Andiol

Saint-Andiol

Pole air fait son cirque

Du vendredi 5 au samedi 6 juin 2026 à partir de 19h. Rue Maréchal Leclerc Château de Saint-Andiol Saint-Andiol Bouches-du-Rhône

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 19:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-05

Pole Air fait son cirque au Château de Saint-Andiol les 5 et 6 juin.

L’entrée est à 8€ à partir de 6 ans. Buvette et restauration sur place. .

Rue Maréchal Leclerc Château de Saint-Andiol Saint-Andiol 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 12 80 05 31

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English :

Pole Air fait son cirque at the Château de Saint-Andiol on June 5 and 6.

L’événement Pole air fait son cirque Saint-Andiol a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence