Pole air fait son cirque Rue Maréchal Leclerc Saint-Andiol
Pole air fait son cirque Rue Maréchal Leclerc Saint-Andiol vendredi 5 juin 2026.
Saint-Andiol
Pole air fait son cirque
Du vendredi 5 au samedi 6 juin 2026 à partir de 19h. Rue Maréchal Leclerc Château de Saint-Andiol Saint-Andiol Bouches-du-Rhône
Tarif : 8 – 8 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 19:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-05
Pole Air fait son cirque au Château de Saint-Andiol les 5 et 6 juin.
L’entrée est à 8€ à partir de 6 ans. Buvette et restauration sur place. .
Rue Maréchal Leclerc Château de Saint-Andiol Saint-Andiol 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 12 80 05 31
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English :
Pole Air fait son cirque at the Château de Saint-Andiol on June 5 and 6.
L’événement Pole air fait son cirque Saint-Andiol a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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