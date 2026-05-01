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Les éclaireurs de la résistance haut-alpine Mairie de Saint-Andiol Saint-Andiol

Les éclaireurs de la résistance haut-alpine Mairie de Saint-Andiol Saint-Andiol jeudi 21 mai 2026.

Lieu : Mairie de Saint-Andiol

Adresse : Hôtel de Ville

Ville : 13670 Saint-Andiol

Département : Bouches-du-Rhône

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : jeudi 21 mai 2026

Tarif :

Saint-Andiol

Les éclaireurs de la résistance haut-alpine

Jeudi 21 mai 2026 à partir de 14h30 et à partir de 18h30. Mairie de Saint-Andiol Hôtel de Ville Saint-Andiol Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21
fin : 2026-05-21

Date(s) :
2026-05-21

Projections et débats du film Les éclaireurs de la résistance haut-alpine en présence de la réalisatrice, suivies d’un verre de l’amitié. Entrée gratuite
L’association pour la protection et la sauvegarde du patrimoine de Saint-Andiol et de la culture Provençale vous invite à ces deux projections et débats autour du film de Danielle Racanière et Christophe Rosanvallon.
Jeudi 21 mai 14h30 scolaire et public à partir de 9 ans et 18h30 public
Entrée gratuite   .

Mairie de Saint-Andiol Hôtel de Ville Saint-Andiol 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 85 78 77 30  jeanmoulin13670@gmail.com

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English :

Screening and discussion of the film Les éclaireurs de la résistance haut-alpine in the presence of the director, followed by a friendly drink. Free admission

L’événement Les éclaireurs de la résistance haut-alpine Saint-Andiol a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence

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