Les éclaireurs de la résistance haut-alpine Mairie de Saint-Andiol Saint-Andiol

Saint-Andiol

Les éclaireurs de la résistance haut-alpine

Jeudi 21 mai 2026 à partir de 14h30 et à partir de 18h30. Mairie de Saint-Andiol Hôtel de Ville Saint-Andiol Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

Projections et débats du film Les éclaireurs de la résistance haut-alpine en présence de la réalisatrice, suivies d’un verre de l’amitié. Entrée gratuite

L’association pour la protection et la sauvegarde du patrimoine de Saint-Andiol et de la culture Provençale vous invite à ces deux projections et débats autour du film de Danielle Racanière et Christophe Rosanvallon.

Jeudi 21 mai 14h30 scolaire et public à partir de 9 ans et 18h30 public

Entrée gratuite .

Mairie de Saint-Andiol Hôtel de Ville Saint-Andiol 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 85 78 77 30 jeanmoulin13670@gmail.com

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English :

Screening and discussion of the film Les éclaireurs de la résistance haut-alpine in the presence of the director, followed by a friendly drink. Free admission

L’événement Les éclaireurs de la résistance haut-alpine Saint-Andiol a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence