AGENDA · La Teste-de-Buch
Atelier jeux vidéo La Teste-de-Buch
vendredi 24 juillet 2026 · La Teste-de-Buch
Informations pratiques
La Teste-de-Buch
Atelier jeux vidéo
2 Allée Clemenceau La Teste-de-Buch Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 14:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Après-midi autour du jeux vidéo, placée
sous le signe de l’expérience indé et du jeu
indépendant.
Dès 12 ans
8 personnes max. .
2 Allée Clemenceau La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine
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English : Atelier jeux vidéo
L’événement Atelier jeux vidéo La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2026-07-03 par OT La Teste-de-Buch
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