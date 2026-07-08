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Atelier jeux vidéo La Teste-de-Buch

vendredi 24 juillet 2026 · La Teste-de-Buch

Atelier jeux vidéo La Teste-de-Buch

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
2 Allée Clemenceau
Ville
33260 La Teste-de-Buch
Département
Gironde
Tarif
Gratuit

La Teste-de-Buch

Atelier jeux vidéo

2 Allée Clemenceau La Teste-de-Buch Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 14:00:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Après-midi autour du jeux vidéo, placée
sous le signe de l’expérience indé et du jeu
indépendant.
Dès 12 ans
8 personnes max.   .

2 Allée Clemenceau La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine  

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English : Atelier jeux vidéo

L’événement Atelier jeux vidéo La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2026-07-03 par OT La Teste-de-Buch

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