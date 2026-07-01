« Forêt des petits et tout-petits », La Teste de Buch, La Teste-de-Buch
mercredi 8 juillet 2026 · La Teste de Buch · La Teste-de-Buch
Informations pratiques
« Forêt des petits et tout-petits » Mercredi 8 juillet, 10h00 La Teste de Buch Gironde
entrée libre sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-08T10:00:00+02:00 – 2026-07-08T11:30:00+02:00
Fin : 2026-07-08T10:00:00+02:00 – 2026-07-08T11:30:00+02:00
« Voici une animation nature spéciale destinées aux petits et tout petits (1 – 5 ans) ! A travers des activités ludiques basées sur les sens, les enfants, accompagnés de leurs parents, découvriront les richesses de la nature. »
La Teste de Buch Chemin de Camicas La Teste-de-Buch La Teste-de-Buch 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0556546314 »}]
sortie nature pour les petits et touts-petits sortie nature
Cistude Nature
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