« Forêt des petits et tout-petits », La Teste de Buch, La Teste-de-Buch

mercredi 8 juillet 2026 · La Teste de Buch · La Teste-de-Buch

Informations pratiques

« Forêt des petits et tout-petits » Mercredi 8 juillet, 10h00 La Teste de Buch Gironde

entrée libre sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-08T10:00:00+02:00 – 2026-07-08T11:30:00+02:00

Fin : 2026-07-08T10:00:00+02:00 – 2026-07-08T11:30:00+02:00

« Voici une animation nature spéciale destinées aux petits et tout petits (1 – 5 ans) ! A travers des activités ludiques basées sur les sens, les enfants, accompagnés de leurs parents, découvriront les richesses de la nature. »

La Teste de Buch Chemin de Camicas La Teste-de-Buch La Teste-de-Buch 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0556546314 »}]

sortie nature pour les petits et touts-petits sortie nature

Cistude Nature