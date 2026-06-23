Atelier jeux vidéo + Makey Makey Médiathèque Lisa Bresner Nantes
Atelier jeux vidéo + Makey Makey Médiathèque Lisa Bresner Nantes mercredi 23 septembre 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-23 – 17:00
Gratuit : oui Jeune Public – Age minimum : 8 et Age maximum : 99
Dans le cadre de Nantes Digital WeekImagine et conçois ta manette de jeux vidéo en carton, connecte-la à un ordinateur puis joue à des jeux avec !
Médiathèque Lisa Bresner Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 41 54 00 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-lisa-bresner/
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