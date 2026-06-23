Atelier jeux vidéo + Makey Makey Médiathèque Lisa Bresner Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-23 – 17:00

Gratuit : oui Jeune Public – Age minimum : 8 et Age maximum : 99

Dans le cadre de Nantes Digital WeekImagine et conçois ta manette de jeux vidéo en carton, connecte-la à un ordinateur puis joue à des jeux avec !

Médiathèque Lisa Bresner Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 54 00 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-lisa-bresner/



Afficher la carte du lieu Médiathèque Lisa Bresner et trouvez le meilleur itinéraire

