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Atelier jeux vidéo + Makey Makey Médiathèque Lisa Bresner Nantes

Atelier jeux vidéo + Makey Makey Médiathèque Lisa Bresner Nantes

Atelier jeux vidéo + Makey Makey Médiathèque Lisa Bresner Nantes mercredi 23 septembre 2026.

Lieu : Médiathèque Lisa Bresner

Adresse : 23 Boulevard Emile Romanet

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 23 septembre 2026

Fin : mercredi 23 septembre 2026

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-23 – 17:00
Gratuit : oui  Jeune Public – Age minimum : 8 et Age maximum : 99 

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Médiathèque Lisa Bresner Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 41 54 00 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-lisa-bresner/


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