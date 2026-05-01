Atelier journal du voyageur Pors Clos Coray
Atelier journal du voyageur Pors Clos Coray mercredi 13 mai 2026.
Coray
Atelier journal du voyageur
Pors Clos Médiathèque Coray Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 14:00:00
fin : 2026-05-13 18:00:00
Date(s) :
2026-05-13
Atelier journal du voyageur le mercredi 13 mai de 14h à 18h
mediatheque@coray.bzh
02 98 74 43 53 .
Pors Clos Médiathèque Coray 29370 Finistère Bretagne +33 2 98 74 43 53
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English : Atelier journal du voyageur
L’événement Atelier journal du voyageur Coray a été mis à jour le 2026-05-07 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou
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