Atelier journal du voyageur Pors Clos Coray

Coray

Atelier journal du voyageur

Pors Clos Médiathèque Coray Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 14:00:00

fin : 2026-05-13 18:00:00

Date(s) :

2026-05-13

Atelier journal du voyageur le mercredi 13 mai de 14h à 18h

mediatheque@coray.bzh

02 98 74 43 53 .

Pors Clos Médiathèque Coray 29370 Finistère Bretagne +33 2 98 74 43 53

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English : Atelier journal du voyageur

L’événement Atelier journal du voyageur Coray a été mis à jour le 2026-05-07 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou