Traversée de l’Atlantique avec Jean-Luc Torre Pors Clos Coray
Traversée de l’Atlantique avec Jean-Luc Torre Pors Clos Coray mardi 12 mai 2026.
Coray
Traversée de l’Atlantique avec Jean-Luc Torre
Pors Clos Médiathèque Coray Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 18:00:00
fin : 2026-05-12 19:30:00
Date(s) :
2026-05-12
Traversée de l’Atlantique avec Jean-Luc Torre le mardi 12 mai de 18h à 19h30
mediatheque@coray.bzh
02 98 74 43 53 .
Pors Clos Médiathèque Coray 29370 Finistère Bretagne +33 2 98 74 43 53
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English : Traversée de l’Atlantique avec Jean-Luc Torre
L’événement Traversée de l’Atlantique avec Jean-Luc Torre Coray a été mis à jour le 2026-05-07 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou
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