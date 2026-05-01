Traversée de l’Atlantique avec Jean-Luc Torre Pors Clos Coray

Coray

Traversée de l’Atlantique avec Jean-Luc Torre

Pors Clos Médiathèque Coray Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 18:00:00

fin : 2026-05-12 19:30:00

Date(s) :

2026-05-12

Traversée de l’Atlantique avec Jean-Luc Torre le mardi 12 mai de 18h à 19h30

mediatheque@coray.bzh

02 98 74 43 53 .

Pors Clos Médiathèque Coray 29370 Finistère Bretagne +33 2 98 74 43 53

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English : Traversée de l’Atlantique avec Jean-Luc Torre

L’événement Traversée de l’Atlantique avec Jean-Luc Torre Coray a été mis à jour le 2026-05-07 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou