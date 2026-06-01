Atelier journée cueillette et cuisine de plantes sauvages Grandfontaine
Atelier journée cueillette et cuisine de plantes sauvages Grandfontaine samedi 20 juin 2026.
Grandfontaine
Atelier journée cueillette et cuisine de plantes sauvages
1A rue Principale Grandfontaine Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-20 09:30:00
fin : 2026-06-20 16:30:00
Date(s) :
2026-06-20 2026-07-04 2026-08-01
Atelier inédit, apprentissage de connaissances en botanique, cueillette et cuisine végétale à l’ail des ours avec réalisation entre autres de makis sauvages avec leur sauce fine végétarienne, et de tartinades apéritives.
Apprentissage de connaissances en botanique et cuisine végétale avec réalisation de plusieurs recettes végétales simples et délicates pour vos repas d’été
(atelier possiblement vegan sur demande).
La journée débutera par une reconnaissance des plantes, en les abordant avec nos sens, puis en nous intéressant à la botanique et à leurs propriétés culinaires et médicinales. Nous irons ensuite les cuisiner dans une grande cuisine aux normes, pour déguster nos préparations vers 15h accompagnées de vin biologique. Vous repartirez avec les recettes de vos réalisations. .
1A rue Principale Grandfontaine 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 6 33 56 10 29 contact@audealanature.com
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English :
A unique workshop, learning about botany, harvesting and cooking with wild garlic, including wild maki with a fine vegetarian sauce, and aperitif spreads.
L’événement Atelier journée cueillette et cuisine de plantes sauvages Grandfontaine a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche
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